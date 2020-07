No Brasil e no México número de infeções não para de subir. Nos EUA, Donald Trump anulou convenção republicana da Florida, por causa da pandemia.

Covid-19. Situação piora de dia para dia no continente americano

O Brasil registou 59.961 casos de infeção e 1.311 mortes associados à covid-19 nas últimas 24 horas, segundo um balanço divulgado pelo Mistério da Saúde.

O país contabiliza oficialmente 2.287.475 casos e 84.082 óbitos provocados pelo novo coronavírus.

Hoje, o Brasil registou o segundo maior número de notificações de casos da doença num mesmo dia. O recorde tinha ocorrido na quarta-feira, quando o executivo brasileiro confirmou 67.860 pessoas infetadas pela covid-19 em 24 horas.

Segundo o Governo, 1.570.237 pessoas infetadas já estão recuperadas e outras 633.156 estão sob acompanhamento.





México regista mais de 8.000 casos

O México registou mais de oito mil novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um novo recorde diário no país desde o início da pandemia, informaram hoje as autoridades de Saúde mexicanas.

As 8.438 infeções elevaram para 370.712 o total de contágios no México desde que o país registou o primeiro caso da doença, em 28 de fevereiro.

O recorde diário era de 7.615 contágios, em 18 de julho.

As autoridades de Saúde mexicanas registaram ainda 718 mortes provocadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 41.908.

O México é o quarto país no mundo com mais mortos por covid-19 e o sétimo com maior número de infeções.

O país está na oitava semana da chamada "nova normalidade", que funciona com base num semáforo epidemiológico a quatro cores, a partir do qual são reguladas as atividades económicas e de convivência em cada um dos 32 estados do país.

Em 18 estados está a ser aplicado o vermelho, de risco epidémico máximo, e em 14 o laranja, considerado de alto risco. Ainda nenhum estado foi declarado amarelo (risco médio) ou verde (risco baixo).

Donald Trump anula convenção republicana na Florida por causa da pandemia

A convenção do Partido Republicano que devia formalizar o multimilionário Donald Trump como recandidato à presidência dos EUA, nas eleições de 03 de novembro, prevista para Jacksonville, no estado da Florida, foi anulada.

O anúncio foi feito pelo próprio Donald Trump, que argumentou com a pandemia do novo coronavírus que grassa no sul do país.

“Vamos fazer uma grande convenção pública, mas não é o momento”, declarou, acrescentando que era seu dever “proteger os (norte-)americanos”.

A reunião dos republicanos esteve prevista para Charlotte, no estado da Carolina do Sul, de 24 a 27 de agosto, mas o governador democrata considerou que se deveria realizar em formato reduzido, para obedecer às recomendações sanitárias.

Irritado, Trump, que durante muito tempo minimizou a gravidade da pandemia, decidiu então no início de junho transferir a reunião para Jacksonville.

Contudo, recentemente, inverteu a sua posição e até admitiu que a situação ia piorar.

A anulação da convenção entra nesta lógica.

Já os democratas, por seu lado, anunciaram há um mês que a sua convenção, prevista para Milwaukee, no estado do Wisconsin, entre 17 e 20 de agosto, vai decorrer quase totalmente em ambiente virtual. Mas o ex-vice-presidente Joe Biden vai aceitar em pessoa a sua designação como candidato presidencial do partido.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 627 mil mortos e infetou mais de 15,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (143.190) e mais casos de infeção confirmados (mais de 3,9 milhões).

