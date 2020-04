Numa declaração inédita, os serviços secretos norte-americanos desmentem a acusação que o coronavirus tenha sido desenvolvido num laboratório na China. Donald Trump ameaçou pedir uma indemnização a Pequim por ter criado a Covid-19.

Covid-19. Serviços secretos dos EUA dizem que vírus "não foi criado pelo homem"

Os serviços secretos norte-americanos anunciaram, esta quinta-feira, terem concluído que o novo coronavírus não foi criado pelo homem, nem geneticamente modificado, negando assim os rumores que circulam nos Estados Unidos. "Todos os serviços de informações prestam constantemente um apoio crucial aos líderes políticos e aos que lutam contra o vírus Covid-19", afirmou a direcção dos serviços secretos num comunicado. "Os serviços de informações juntam-se ao amplo consenso da comunidade científica ao concordarem que o vírus covid-19 não foi produzido pelo homem nem geneticamente modificado", acrescenta a declaração.

"A comunidade dos serviços secretos continuará a estudar rigorosamente as informações que venham a surgir para determinar se o surto começou através do contacto com animais infectados ou foi o resultado de um acidente de laboratório em Wuhan", a cidade chinesa de onde a pandemia teve origem, conclui a declaração.

Esta declaração pública inédita dos serviços secretos norte-americanos surge depois de o presidente Donald Trump não ter excluído a possibilidade de reclamar uma indemnização a Pequim por ter criado o surto de coronavírus.

De acordo com a imprensa norte-americana, Trump deu instruções aos serviços de inteligência para descobrir a origem do vírus, inicialmente atribuída a um contacto em Wuhan, antes de se suspeitar da existência de um laboratório de investigação na cidade.

"Estamos descontentes com a China", a doença "poderia ter sido detida na origem e não se teria espalhado pelo mundo", afirmou o Presidente dos EUA, numa recente conferência de imprensa sobre a pandemia.

"Há várias formas de assumir a sua responsabilidade, estamos a conduzir uma investigação muito séria" sobre este assunto, acrescentou Donald Trump. Segundo uma recente sondagem da Pew Research, 29% dos americanos acreditam que o coronavírus foi criado num laboratório, quer intencionalmente (23%), quer acidentalmente (6%).

Os Estados Unidos são o país com maior número de casos de covid-19 no mundo, quer de infetados, mais de um milhão, quer de óbitos, 60.999.



