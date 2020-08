O presidente russo declarou que a vacina é "bastante eficaz" mas investigadores ocidentais estão céticos e alertam que uma vacina desenvolvida à pressa pode ser perigosa.

Covid-19: Rússia anuncia produção do primeiro lote de vacina

A Rússia anunciou hoje que já produziu o primeiro lote de vacinas contra o novo coronavírus, anunciadas no início da semana por Vladimir Putin, mas olhadas com ceticismo pelo resto do mundo.

"O primeiro lote da nova vacina contra o coronavírus do Centro de Pesquisa Gamaleïa foi produzido", divulgou o Ministério da Saúde russo em comunicado citado por agências de notícias russas.

O presidente russo disse na terça-feira que uma primeira vacina "bastante eficaz" foi registada na Rússia pelo Centro de Pesquisa em Epidemiologia e Microbiologia Nikolai Gamaleïa, em Moscovo, em parceria com o Ministério da Defesa russo.

Vacina batizada de "Sputnik V"

Putin chegou a dizer que uma das suas filhas tinha sido inoculada com a vacina batizada de "Sputnik V" (V de vacina), uma referência ao satélite soviético, o primeiro aparelho espacial colocado em órbita em 1957, durante a Guerra Fria.

Os investigadores ocidentais lançaram, no entanto, dúvidas sobre o anúncio, tendo alguns argumentado que uma vacina desenvolvida à pressa pode ser perigosa, enquanto a fase final dos testes só começou esta semana.





Produção industrial em setembro

O diretor do Centro Gamaleïa, Alexander Guintsbourg, disse no sábado que os voluntários que participaram da última fase do teste receberão duas vacinas.

O fundo soberano russo envolvido no desenvolvimento da vacina disse que a produção industrial deveria começar em setembro e que mais de um bilião de doses foram encomendadas por 20 países estrangeiros.

Desde o início da investigação, o Instituto Gamaleïa tem sido acusado de violar os protocolos habituais para acelerar o processo científico.

Até agora a Rússia não publicou um estudo detalhado para verificar os seus resultados de forma independente.

