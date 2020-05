Assembleia Mundial de Saúde realiza-se por videoconferência a 18 e 19 de maio.

Mundo 2 min.

Covid-19. Reunião mundial da OMS poderá decidir investigação ao surto na China

Catarina OSÓRIO Assembleia Mundial de Saúde realiza-se por videoconferência a 18 e 19 de maio.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) reúne-se a 18 de 19 de maio com os 192 Estados-membros por videoconferência, e um dos temas quentes do encontro deverá ser se vários países pedem ou não uma investigação à forma como a China lidou com o surto de covid-19 desde o início.

A Assembleia Mundial da Saúde é um encontro anual que tem normalmente lugar em Genebra, na Suíça, mas devido à pandemia a edição deste ano acontece virtualmente esta segunda e terça-feira. O encontro tem como objetivo determinar as políticas macro prioritárias a adotar pelos Estados-membros, a eleição dos líderes e a adoção do orçamento para o próximo ano.

Mas para além disto, este ano a conversa deverá naturalmente centrar-se na covid-19. A organização fará o ponto de situação da pandemia com especialistas e líderes mundiais, e começará a delinear uma resolução para a doença. A acrescentar aos pontos da agenda, a China deverá ser outro tema de conversa entre os líderes mundiais e a OMS.

Covid-19. Pulverizar ruas com desinfetante é perigoso e não eficaz diz OMS Pulverizar cloro ou outros produtos químicos tóxicos sobre as pessoas pode causar irritações dos olhos e da pela, bronco-espasmos e problemas gastrointestinais.

De acordo com o jornal The New York Times este deverá ser mesmo um dos pontos-chave do encontro. Recentemente advogados de vários países, entre eles EUA, Austrália, Alemanha e Suécia, pediram uma investigação independente ao surto.

Um total de 62 países, responderam no início de maio ao apelo da Austrália e de algumas vozes do bloco europeu. Na moção os Estados pedem uma investigação "imparcial, independente e uma avaliação compreensiva" da "resposta internacional cordenada pela OMS à covid-19". De salientar que o texto não faz menção à China ou mesmo à cidade de Wuhan, e nem foi até à data subscrito pela China ou EUA.

No fim de semana passado, o regime chinês publicou num dos maiores jornais que o vírus pode ter surgido de um outro lado qualquer, que poderá ser vista como uma forma de combater a pressão internacional crescente para responsabilizar o país sobre a forma como lidou com o surto desde o início.

Entretanto, a maior agência de notícias chinesa já tinha publicado um artigo na semana passada onde refutava a ideia de que o vírus teria saído de um laboratório em Wuhan e de que a resposta inicial da China ao surto tenha sido lenta. Em abril, Trump suspendeu o financiamento à OMS afirmando que a organização foi muito branda em acreditar na "desinformação divulgada pela China" que tantas mortes". Entretanto, pondera voltar a dar dinheiro à organização.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.