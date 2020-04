O comandante do HMS Trenchant da armada do Reino Unido terá ignorado as recomendações para não organizar uma festa e foi afastado do posto, colocado em licença.

Covid-19: Relatos de festa em submarino originam investigação da Marinha

A marinha britânica anunciou hoje a abertura de uma investigação após relatos de uma festa organizada pelo comandante de um submarino nuclear para a sua tripulação, apesar do confinamento imposto no Reino Unido para travar a pandemia de covid-19.

"Uma investigação está em curso", disse um porta-voz da marinha real britânica, referindo ainda ser "inapropriado" fazer mais qualquer comentário.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram a tripulação do HMS Trenchant desfrutando de um churrasco e música depois de o submarino ter atracado na base naval de Devonport, em Plymouth (sudoeste da Inglaterra), após vários meses de manobras no mar.

Segundo a BBC, o comandante ignorou as recomendações para não organizar uma festa e foi temporariamente afastado do posto, colocado em licença.

O jornal Sun informou que dois marinheiros de menor patente foram punidos por se recusarem a seguir a ordem de um oficial sénior da base naval para acabar com a celebração, durante a qual também era supostamente consumido álcool.

Confinamento até 7 de maio

O Reino Unido, onde quase 19.000 pessoas morreram (entre 138 mil casos de contágio) da doença covid-19, provocada pelo novo coronavírus, em 23 de março decretou um confinamento da população, que durará até pelo menos 07 de maio.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias France-Presse, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 190 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 708 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

