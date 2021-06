Este é um aumento substancial nas infeções em comparação com os números divulgados há uma semana.

Covid-19

Reino Unido regista 7.540 novos casos, um recorde diário desde fevereiro

O Reino Unido registou seis mortes e 7.540 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, o maior número de infetados desde 26 de fevereiro, de acordo com dados hoje divulgados pelo Ministério da Saúde britânico.

Este é um aumento substancial nas infeções em comparação com os números divulgados há uma semana, quando se registavam 4.330 contágios e 12 óbitos.Com esta atualização, o número total de mortes registadas no Reino Unido desde o início da pandemia subiu para 127.860 pessoas.

Por outro lado, 40,7 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina – 77,3% da população adulta – e 28,5 milhões de cidadãos – 54,2% dos adultos britânicos – receberam as duas doses e estão imunizados. Estes dados atualizados foram conhecidos no momento em que o Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS, na sigla em inglês) deu a conhecer que na terça-feira registou um recorde de reservas online – mais de um milhão – para a toma da primeira dose da vacina contra a covid-19 de pessoas entre os 25 e os 29 anos.

A pandemia de provocou, pelo menos, 3.750.028 mortos no mundo, resultantes de mais de 173,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

