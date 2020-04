A prioridade será dada aos "mais jovens que não são autónomos", bem como às crianças "com mais dificuldades", mas será uma decisão voluntárioa dos pais.

Covid-19. Regresso às escolas não será obrigatório em França

Redação A prioridade será dada aos "mais jovens que não são autónomos", bem como às crianças "com mais dificuldades", mas será uma decisão voluntárioa dos pais.

São as primeiras informações de como será feito o desconfinamento em França. O regresso gradual das crianças à escola no país, a partir de 11 de Maio, será feito "numa base voluntária" decidida pelos pais, disse Emmanuel Macron esta quinta-feira.

O desconfinamento não será "regionalizada" mas sim adaptada às "realidades de cada território", anunciou esta quinta-feira o governo francês, após um encontro entre Emmanuel Macron e os presidentes de câmara.

A desconfinamento deve ser preparada com os presidentes de câmara, insistiu o chefe de Estado, de acordo com as declarações comunicadas pelo Eliseu. O início do ano lectivo em 11 de Maio será "gradual, em consulta com os eleitos locais e adaptado às realidades locais".

A prioridade será dada aos "mais jovens que não são autónomos", bem como às crianças "com mais dificuldade", mas em todo o caso com base na decisão voluntário dos pais, "sem obrigação de regressar à escola", afirmou o Eliseu. Nos transportes públicos, "será provavelmente necessário impor o uso de máscaras", afirmou também o Eliseu, referindo-se a "especificações organizacionais e sanitárias para o regresso".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.