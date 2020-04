Aguardam-se os resultados dos testes realizados ao bebé

Covid-19. Rapariga de 19 anos infectada dá à luz bebé permaturo

Aguardam-se os resultados dos testes realizados ao bebé

Uma rapariga de 19 anos infectada pelo novo coronavírus deu à luz um bebé prematuro, graças à intervenção de uma equipa de médicos que garantiu que o parto fosse um sucesso.

A paciente queixou-se inicialmente de problemas respiratórios, mas os médicos do Hospital Central de Yaoundé mantiveram-na em isolamento, vindo o teste a confirmar a infeção por covid-19.

A jovem entrou em trabalho de parto prematuro no sábado à noite e os médicos de serviço correram para proteger o bebé e a mãe.

Yaneu Ngaha, médico que liderou a equipa que assistiu ao parto que ocorreu no espaço de uma hora, disse à CNN que o parto ocorreu sem complicações. "Foi bastante rápido. O bebé saiu e nós separamo-lo da mãe, que não tocou na criança", disse Ngaha.

Ambos encontram-se em bom estado e, segundo o médico responsável, os médicos estavam devidamente equipados com fatos de proteção e a mãe usou máscara.



Acrescentou que foram recolhidas amostras do bebé 14 horas após o parto e que o hospital está à espera dos resultados dos exames. "O bebé foi transferido para a unidade neonatal e mantido numa incubadora porque é prematuro, pesando cerca de 2.000 gramas. Verificamos a sua temperatura três vezes por dia", disse Ngaha.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, os Camarões reportaram 650 casos de coronavírus no prazo de um mês após o seu primeiro caso. O pico dos casos foi atribuído à indisciplina de pessoas com antecedentes de viagens ao estrangeiro que escaparam à quarentena, afirmou Erick Tandi, do Centro de Operações de Emergência de Saúde Pública de Yaounde.

"Quando o ministro da Saúde Pública anunciou, antes do encerramento das fronteiras, que aqueles que vieram do estrangeiro no início de Março deveriam colocar-se em quarentena nas suas casas - isto não foi totalmente respeitado", disse Tandi à CNN. "Este é o resultado dos casos comunitários Covid-19 que estamos a ter agora", acrescentou.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.