Covid-19. Quase 700 marinheiros do porta-aviões Charles de Gaulle estão infetados

Mais de um terço os militares do navio almirante da esquadra francesa deram positivo ao teste da doença covid-19. O governo francês insiste na manutenção das operações militares em tempos de pandemia.

O Ministério das Forças Armadas anunciou na noite da passada quarta-feira, 15 de abril, que dos 1.767 marinheiros da tripulação do porta-aviões Charles de Gaulle, 668 tinham apresentado resultados positivos em relação à covid-19.

Um número que peca por defeito, porque ainda não se conhecem os resultados de cerca de 30% dos testes feitos. Entre os infetados, 31 marinheiros já estão hospitalizados, um dos quais está em nos cuidados intensivos no hospital de Toulon.

O porta-aviões francês (1.750 militares) e a fragata (200) que o acompanhava foram obrigados a antecipar duas semanas o regresso ao porto de Toulon, após terem sido detetados inicialmente cerca de meia centena de casos do novo coronavírus.

Os 1.950 militares dos dois navios foram colocados de quarentena sanitária, que se prolongará por 14 dias.

Paralelamente, acrescenta-se no comunicado, foram iniciadas operações de desinfeção nas aeronaves do porta-aviões, bem como em todo o navio, realizadas por equipas militares apoiadas por empresas ligadas ao setor sanitário.

A origem da contaminação no porta-aviões é ainda desconhecida, uma vez que a tripulação não esteve em contacto com pessoas externas ao navio, depois de uma escala em Brest, entre 13 e 15 de março.

Recorde-se que apesar da pandemia, as ordens do Presidente francês Emmanuel Macron foi para que as forças armadas do país mantivessem as operações militares previstas no Sahel.

"A covid-19 muda os nossos planos e operações? Às vezes. Mas isso afasta-nos dos nossos objectivos? Não", assegurou a ministra Florence Parly perante os senadores da Comissão dos Assuntos Externos e das Forças Armadas, no passado 10 de abril.

Resta saber o que vai fazer o governo a partir de agora em termos da manutenção das operações militares.

O Charles de Gaulle é o segundo porta-aviões a registar casos de contaminação com a covid-19, após o Theodore Roosevelt, norte-americano, que se encontra no oceano Pacífico.



