O número de vítimas mortais que teve como causa de morte a covid-19 atingiu as 3,2 milhões de pessoas. Um valor confirmado no relatório anual da Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgado hoje.

Covid-19 provoca roturas nos sistemas de saúde de 90% dos países

Nove em cada dez países revelam que tiveram roturas nos sistemas de saúde na resposta à epidemia da covid-19. A conclusão é do relatório anual da Organização Mundial de Saúde (OMS) hoje divulgado.

Nove em cada dez países revelam que tiveram roturas nos sistemas de saúde na resposta à epidemia da covid-19. A conclusão é do relatório anual da Organização Mundial de Saúde (OMS) hoje divulgado. Os indicadores mostram ainda que 3% dos agregados familiares gastaram mais de 25% dos seus rendimentos em cuidados de saúde. "A Covid-19 tornou mais visíveis as desigualdades no acesso à saúde das classes sociais e ruturas no acesso aos medicamentos essenciais e serviços de saúde" pode ler-se no relatório.



Quanto ao número de vítimas mortais associadas à covid-19 atingiu as 3,2 milhões de pessoas. Valores que representam um acréscimo de 1,2 milhões de vítimas mortais face aos 1,8 milhões que constam dos números oficiais. As regiões da Europa e continente americano foram as mais afetadas registando um quarto dos casos no mundo. A Europa registou 34% das vítimas mortais e a América cerca de 48%.

Há ainda a registar mais de 153 milhões de contaminados em todo o mundo.

O documento mostra que houve um aumento de obesidade que atinge agora um quarto da população dos países mais ricos. Já o consumo de tabaco desceu cerca de 33%, em relação a 2000.

