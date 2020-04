O campo de refugiados está neste momento encerrado

Mundo 3 min.

Covid-19. Primeiro caso confirmado em campo de refugiados palestinianos no Líbano

O campo de refugiados está neste momento encerrado

Um residente do campo de refugiados palestinianos de Wavel, no Vale de Bekaa, no Líbano, está infetado com o novo coronavírus. Em resposta à crise sanitária que se pode instalar no campo, uma equipa de médicos peritos do principal centro de tratamento do coronavírus do Líbano, o Hospital Universitário Rafic Hariri (RHUH) em Beirute, foi hoje enviada para testar novos casos no campo.

Entretanto, o campo de Wavel foi encerrado e, de acordo com a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina,(UNRWA), o campo de Wavel, o caso confirmado transferido para Beirute para tratamento que será coberto pela agência.

A declaração acrescentou que a organização "está a tomar todas as medidas necessárias para prestar a assistência necessária à família do doente, a fim de permitir que se isolem dentro de casa”.

Os testes vão centrar-se nos familiares do infectado e nas pessoas com quem interagiram recentemente, bem como em outras 50 pessoas escolhidas aleatoriamente "dentro do campo e arredores", segundo a Agência Nacional de Notícias do Líbano (NNA).

Esta quarta-feira, um especialista em direitos humanos da ONU disse que "as respostas à covid-19 estão a fracassar em relação às pessoas em situação de pobreza em todo o mundo". As respostas de muitos governos à covid-19 tiveram efeitos devastadores nas pessoas em situação de pobreza, afirmou o relator especial da ONU Philip Alston.

“Apesar das frequentes reviravoltas políticas de grande alcance e dos enormes pacotes de apoio financeiro, as pessoas mais vulneráveis foram vítimas de alterações ou foram excluídas”, acrescentou.

“As políticas de muitos Estados refletem uma filosofia social darwinista que dá prioridade aos interesses económicos dos mais ricos, ao mesmo tempo que faz pouco por aqueles que trabalham arduamente na prestação de serviços essenciais ou que são incapazes de se sustentarem a si próprios”, afirma. Para Philip Alston, trata-se de “uma crise que afecta de forma desproporcionada as pessoas pobres, que têm mais probabilidades de ter complicações de saúde, vivem em habitações apinhadas, não dispõem de recursos para ficar em casa durante longos períodos e trabalham em empregos mal remunerados que as obrigam a escolher entre arriscar a sua saúde ou perder o seu rendimento”.



Nas últimas semanas, as Nações Unidas (ONU) e os grupos de ajuda manifestaram a preocupação de que os refugiados e migrantes em todo o mundo sejam especialmente vulneráveis à covid-19. Os alertas repetem-se para o facto de que os campos de refugiados palestinianos e sírios - onde o saneamento básico é deficiente e as condições de vida se encontram apinhadas - possam ter dificuldade em isolar os casos e em travar a propagação da doença.

"A principal preocupação continua a ser a propagação do coronavírus nos campos de refugiados palestinianos sobrelotados, onde as possibilidades de isolamento domiciliário são muito limitadas”, declarou uma porta-voz da UNRWA afirmou no início do mês de abril.

De acordo com as estatísticas do censo de 2017 do Líbano, mais de 2.000 pessoas em Wavel, mas a UNWRA mantém o número de pessoas registadas no campo muito superior.

O mesmo acontece com o número de refugiados palestinianos no Líbano. O recenseamento de 2017 coloca o número de palestinianos que vivem no país em 175 000, mas as estimativas da ONU colocam o total mais próximo dos 500 000. Enquanto os refugiados sírios no país são 1.5 milhões, representando um quarto da população do Líbano.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) afirmou no mês passado que os esforços para impedir a propagação da doença aos refugiados que vivem no Líbano começaram cedo com campanhas de sensibilização, distribuição de desinfectante e preparação para uma capacidade hospitalar adicional.

Segundo a Middle East Monitor, “até à data, apenas um outro refugiado palestiniano, que vive fora de um campo, e três sírios tiveram resultados positivos no teste do coronavírus no Líbano”. O Ministério da Saúde do país comunicou 677 infecções, entre as quais 21 mortes.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.