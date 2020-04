Jacinta Ardern alargou a medida a todos os ministros e diretores de organismos públicos para fazer face à crise económica gerada pelo novo coronavírus.

Covid-19. Primeira-ministra da Nova Zelândia abdica de 20% do salário

Jacinta Ardern alargou a medida a todos os ministros e diretores de organismos públicos para fazer face à crise económica gerada pelo novo coronavírus.

Nos próximos seis meses nem Jacinta Arden nem nenhum dos ministros que compõem o governo da Nova Zelândia vão receber o salário por inteiro.

A decisão da primeira ministra também abrange os diretores dos organismos públicos e surge em resposta à crise económica provocada pelo novo coronavírus.

"Sinto dolorosamente a luta que muitos neozelandeses enfrentam, tal com sentem as pessoas com quem trabalho diariamente", disse a primeira-ministra. "É uma questão de liderança", justificou antes de salientar que "se podia haver alguma ocasião para encurtar as diferenças entre diferentes grupos na Nova Zelândia, então é esta".

De acordo com a imprensa neozelandesa, Jacinta recebe o equivalente a 252.258 euros por mês. Nos próximo seis meses, abdica de cerca de 24.994 euros.

