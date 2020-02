Na cidade francesa já há rutura de stock nas farmácias, conta a vereadora Nathalie de Oliveira, anunciando também que entre os alunos em quarentena não há portugueses.

Covid-19. Portugueses em Metz já têm máscaras de proteção contra o novo coronavírus

Em muitas farmácias de Metz, França, as máscaras de proteção agora usadas contra o novo coronavírus esgotaram, alguns habitantes já as usam quando saem à rua “sobretudo os mais idosos”, outros querem estar prevenidos caso o Covid-19, assole a cidade.



Contudo, há imigrantes portugueses que não necessitam de correr para as farmácias, pois já têm esta medida de proteção há muitos anos em casa.

Antigos trabalhadores na construção civil, muitos ficaram com as suas máscaras de proteção que usavam em alguns trabalhos nas obras, como recordação, e agora foram buscá-las “ao baú” para as usar, caso necessitem.

“São os próprios portugueses que me contaram sobre as suas máscaras antigas. Trata-se sobretudo de pessoas mais idosas, que guardaram as máscaras e que agora me dizem que já as têm à mão”, declara ao Contacto, a vereadora portuguesa da Câmara de Metz, Nathalie de Oliveira.

"Ainda esta manhã quando fui à farmácia comprar um produto, o estabelecimento estava cheio, quase todos os clientes iam comprar máscaras ou pedir informações sobre o novo coronavírus”, conta esta portuguesa residente em Metz. E, pelas ruas da cidade “já vejo pessoas com máscara, são muito poucas e sobretudo idosas”.

Nenhum aluno português em isolamento

Nathalie de Oliveira recebeu esta tarde a confirmação de que “não há nenhum português” entre os 35 alunos da escola Jean XXIII, em Montigny-lès-Metz, que estão de quarentena, fechados em casa. E também não há para já “nenhum doente”.

Estes estudantes adolescentes, estão desde o fim-de-semana isolados em casa como precaução, pois na viagem de regresso de umas férias na Austrália, fizeram escala em Singapura, cidade afetada pelo Covid-19. Durante 14 dias vão ficar em casa.

Em seu entender, a câmara e as autoridades nacionais francesas estão a tomar as medidas corretas por embora ainda não haja “perigo, há razão para preocupação”.

Por isso, e antes do regresso às aulas, na segunda-feira, 2 de março, a Câmara de Metz “enviou um sms a todos os pais dos alunos das escolas primárias a pedir, caso os seus filhos estivessem constipados, com tosse ou febre, para não irem para a escola e ficarem em casa”, informou esta vereadora. As autarquias francesas só têm responsabilidade pelas escolas primárias. Os estabelecimentos de nível superior são supervisionados pelo estado.

A nível nacional, as escolas pediram aos pais durante estas férias de inverno que as informassem caso os seus filhos tivessem estado em zonas de risco, ou seja, regiões afetadas pela epidemia do novo coronavírus. E que no início das aulas não levassem ou deixassem os filhos ir para a escola. Os alunos deveriam ficar em casa, igualmente de quarentena, como medida de prevenção.

Comunidade portuguesa informada

Entre a comunidade portuguesa de Metz e arredores, Nathalie de Oliveira considera que as pessoas “estão informadas” sobre as medidas de prevenção do contágio do Covid-19, quer pelos "avisos e recomendações que a Câmara de Metz tem divulgado, e estão presentes, por exemplo, nos painéis pela cidade", quer pelas recomendações das autoridades nacionais, e pela comunicação social.

“Alguns portugueses colocam-me perguntas pelo Facebook ou quando me cruzo com eles na rua, mas no geral, penso que estão esclarecidos”, diz a vereadora socialista que é também a número dois do deputado pelo Círculo da Europa, Paulo Pisco.

A própria vereadora que pelas atividades próprias da sua função em que pode passar o dia em encontros e reuniões, muitas vezes com a população, cumprimentando muita gente, já está a ter mais cuidado e a usar frequentemente o gel desinfetante e a lavar muitas vezes as mãos. Este é um dos conselhos dos especialistas para prevenir a contaminação e o alastramento do novo coronavírus.

Até agora, na cidade de Metz, onde residem 125 mil habitantes, entre eles “quatro ou cinco mil portugueses” não há nenhum caso suspeito ou de infeção registado.

Em França já houve dois casos mortais devido ao Covid-19 e 18 pessoas infetadas, entre elas um primeiro caso em Strasbourg.

