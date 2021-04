Os peritos afirmam que os riscos de administração da vacina, associada a casos muito raros de coágulos sanguíneos, são pequenos tendo em conta os benefícios da imunização contra o coronavírus.

Covid-19. Peritos nos EUA recomendam retoma de vacinação com Johnson & Johnson

Um painel de conselheiros do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) norte-americano recomendou hoje às autoridades de saúde a continuação do uso da vacina Johnson & Johnson contra a covid-19, atualmente suspensa.

Numa decisão hoje divulgada, os peritos afirmam que os riscos de administração da vacina, associada a casos muito raros de coágulos sanguíneos, são pequenos tendo em conta os benefícios da imunização contra um vírus que ainda infeta dezenas de milhares de norte-americanos todos os dias.

Entre quase oito milhões de pessoas vacinadas com Johnson & Johnson, antes da suspensão do uso da vacina, as autoridades de saúde identificaram 15 casos de um tipo raro de coágulo de sangue, três deles fatais.

Todos os casos deram-se em mulheres, a maioria com menos de 50 anos.

A decisão hoje divulgada refere que é fundamental que mulheres mais jovens sejam informadas sobre esse risco, em termos claros e compreensíveis, para que possam decidir se preferem escolher uma vacina alternativa.

O painel aprovou com 10 votos a favor e quatro contra a suspensão da interrupção do uso da injeção em causa, sem restrições de idade.

Compete agora ao governo norte-americano avaliar a recomendação e decidir acerca da retoma do uso da vacina de uma única dose, interrompido há 11 dias.

O CDC e a Administração para Alimentos e Medicamentos (FDA) irão avaliar a recomendação, sendo prática habitual seguir indicações de peritos.

A Diretora do CDC, Rochelle Walensky, prometeu anteriormente uma resolução rápida da questão.

No início da semana, os reguladores europeus tomaram decisão semelhante, decidindo que o reduzido risco de coágulos não era impeditivo do uso da injeção Johnson & Johnson.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.073.969 mortos no mundo, resultantes de mais de 144,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

