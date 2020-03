Sem suprimir o trabalho dos deputados, a instituição procura manter toda a gente à distância. 70% de teletrabalho e suspensão de Estrasburgo são as novas ordens.

Covid-19. Parlamento Europeu fecha edifícios

Telma MIGUEL

Depois de ter suprimido a ida mensal a Estrasburgo, no Grand Est, e de ter a entrada de visitas externas cancelada em todos os seus edifícios, o Parlamento Europeu (PE) pediu que a partir da próxima semana os seus funcionários cumpram 70% do horário de trabalho em casa.



Além disso, o calendário de trabalhos da assembleia foi revisto tendo em conta a escalada do Covid-19 na Europa. Assim, a agenda dos deputados conta com a introdução imprevista de mais uma “semana branca” – uma semana por mês em que os representantes eleitos dos 27 Estados-membros trabalham nos seus círculos eleitorais – já a partir da próxima segunda-feira. Mas as regras são as de evitar os contatos diretos e fugir aos ajuntamentos. Sem deputados, sem visitas e com funcionários em casa, a partir do próximo dia 16 os edifícios normalmente cheios de gente do Parlamento Europeu deverão estar às moscas.

A porta-voz do Parlamento Europeu Delphine Colard explicou ao Contacto que estão a ser tomadas todas as medidas para proteger a saúde dos funcionários do PE e de toda a população em geral. “O Parlamento recebe mais de um milhão de visitas por ano e, pela natureza das suas funções, os deputados têm contatos com as populações locais. É uma medida preventiva muito importante para toda a Europa fazer o máximo possível para minimizar todas as possibilidades de contágio”. Mas, ao mesmo tempo, disse: “Estamos a desenvolver soluções para perturbar ao mínimo o funcionamento. Há uma agenda que não vão parar”.

O próprio presidente do PE, o italiano David Sassoli, está a trabalhar em casa, depois de ter vindo de Roma no passado fim-de-semana

Alerta no Grand Est isola funcionários no Luxemburgo e Estrasburgo

A sessão em Estrasburgo marcada para de 30 a 2 de Abril foi também transferida para Bruxelas. Com o número de casos de Covid-19 a aumentar, a zona do Grand Est, da qual Estrasburgo é a capital, é agora definida como de alto impacto. E foi entendido que havia uma situação “de força maior” para cancelar a migração periódica à sede da instituição pela segunda vez consecutiva.

Na semana passada, foi apenas a segunda vez desde 1977 que os deputados falharam a ida mensal à cidade da Alsácia - uma deslocação inscrita no Tratado da União Europeia - que é criticada por causa dos custos envolvidos, mas que é vista pelas autoridades francesas como uma forma equitativa de distribuir as sedes do poder europeu.

Por causa da situação em escalada, todos funcionários de Estrasburgo estão desde hoje a trabalhar em casa. Foi aconselhado ainda que os trabalhadores residentes na zona fronteiriça alemã não entrassem na região francesa.

A recente avaliação da zona do Grand Este como de grande impacto alterou também o funcionamento das instalações no Luxemburgo, uma vez que muitos dos seus funcionários habitam na Lorena francesa. Por isso, esses trabalhadores estão impedidos de entrar nos escritórios desde hoje. Por causa do grande número de trabalhadores dessa região apenas dois dos edifícios da instituição permanecem abertos: o Konrad Adenauer e o Schuman.