Números de contágios e sobrelotação da capacidade de cuidados intensivos covid-19 colocam a região da capital francesa sobre pressão. Em Itália, as autoridades avançaram, esta semana, com novo confinamento para algumas regiões.

Covid-19. Paris em risco de enfrentar novo confinamento

Ana TOMÁS

Em França, o cenário epidemiológico não é animador, sobretudo na região de Paris. O aumento dos contágios, a circulação de novas variantes do vírus SARS-Cov-2 e a limitação do fornecimento de vacinas, com a suspensão de lotes da AstraZeneca, estão a ter impacto nos serviços de saúde e a pressionar as autoridades para medidas mais restritivas.

O aumento de casos graves está a afetar os hospitais, sobretudo da área da capital do país, com os cuidados intensivos quase no limite da capacidade. Para esta semana as autoridades previram a transferência de cerca de uma centena de pacientes covid-19 da zona de Paris para outras regiões do país. E em cima da mesa, poderá vir a estar igualmente um reconfinamento da região parisiense, caso os números de contágios e de doentes internados em cuidados intensivos continuem a subir.

Itália reconfina na mesma semana em que Portugal começa a desconfinar

Depois de ter atingido os piores níveis de covid-19 do mundo, no início deste ano, Portugal evolui agora em contraciclo face a outros países europeus. Ao mesmo tempo que o território lusitano começa a desconfinar, Itália volta a reconfinar.

Portugal começa desconfinamento na véspera de assinalar um ano da primeira morte por covid-19 A 16 de março de 2020 foi confirmado o primeiro óbito atribuído ao novo coronavírus e três dias depois o país declarava o seu primeiro estado de emergência. Quando se assinalam 12 meses sobre esses marcos da pandemia, o país começa a sair do seu segundo confinamento, por fases, e mantém maioria das restrições até ao final da Páscoa.

Desde esta segunda-feira que o país transalpino avançou com um novo confinamento para dez regiões do país e para a província autónoma de Trento, medida que abrange cerca de 40 milhões de italianos e que implica que sejam fechadas as escolas e o comércio considerado não essencial. Só será permitido sair para trabalhar e por questões de saúde, e as fábricas permanecerão abertas.

Na sexta-feira, o Governo italiano aprovou legislação para endurecer as medidas de prevenção contra o aumento de contágios, com novas restrições a vigorarem até 6 de abril. Trata-se de uma espécie de "confinamento suave” quando comparado com a da primeira vaga que atingiu duramente o país, colocando-o no topo dos mais afetados pela covid-19.

Este confinamento será aplicado a todas as regiões que têm uma incidência semanal de 250 infeções por cada 100.000 habitantes, mas será estendido a todo o território durante o fim-de-semana da Páscoa.

As autoridades italianas justificam estas novas restrições com o aumento e a rapidez do avanço das novas variantes, mais contagiosas, do SARS-Cov-2. Atualmente, a variante britânica já representa mais de metade (54%) das infeções no país.





