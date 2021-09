Malásia e Singapura já começaram a lançar as bases para tratar a covid-19 como outras doenças endémicas, onde se incluem a gripe ou a malária.

Países da Ásia-Pacífico já se preparam para tratar covid-19 como doença endémica

A Malásia e Singapura são alguns dos países da região da Ásia-Pacífico que se estão a preparar para começar a tratar a covid-19 como uma doença endémica. Esta terça-feira, 7 de setembro, o Ministro do Comércio e Indústria Internacional do país, Mohamed Azmin Ali, afirmou ao canal CNBC, que essa fase se deverá iniciar a partir do final de outubro.

A covid-19 será endémica quando o vírus SARS-CoV-2, que causa a doença, se tornar uma presença permanente na comunidade e continuar a circular entre as pessoas, como acontece com outras doenças endémicas, onde se incluem a gripe, o dengue ou a malária.

Na prática, para a Malásia, isto significará o alívio de algumas medidas até ao regresso progressivo à normalidade da economia e da sociedade, numa altura em que o país deverá ter mais de 75% da população adulta vacinada contra a covid-19. Até ao momento, 88% dos adultos - cerca de 63% de toda a população - recebeu pelo menos uma dose da vacina, de acordo com dados oficiais.

Na semana passada, o Ministro da Saúde Khairy Jamaluddin afirmou que o Governo malaio deverá simplificar algumas medidas de distanciamento social nas próximas semanas, já em preparação para a fase endémica de covid- 19. Apesar disso, o uso de máscara facial ainda será necessário.

Além da Malásia, também Singapura já se prepara para tratar a covid-19 de forma semelhante à gripe.

Com apenas algumas dezenas de mortes associadas à doença do vírus SARS-CoV-2 e uma das taxas de vacinação mais elevadas do mundo, o país começou a lançar as bases para viver com este coronavírus, como com outras doenças comuns, que todos os anos provocam mortes na população.

"A única forma de não haver mortes por uma doença em qualquer parte do mundo é eliminar completamente a doença e isso só foi feito para a varíola", lembrou à Reuters, em agosto, Paul Tambyah, presidente da Sociedade de Microbiologia Clínica e Infeção da Ásia Pacífico.

Singapura reportou apenas 44 mortes associadas à covid-19 desde que a pandemia chegou ao país, no início de janeiro de 2020. Um número que compara com cerca de 800 mortes relacionadas relacionadas com a gripe, num ano normal, num país com uma população de 5,7 milhões de habitantes.

"Embora a ideia de centenas de mortes por covid-19 pareça chocante em comparação com as mortes até agora, e valha a pena fazer esforços para a prevenir, está ao nível da gripe, com a qual a sociedade mal se preocupa", afirmou Alex Cook, um especialista em modelação de doenças infeciosas da Universidade Nacional de Singapura (NUS), citado pela agência Reuters.

Em agosto, o ministro da Saúde do país, Ong Ye Kung afirmou que, à medida que a economia se abre, os habitantes de Singapura devem "estar psicologicamente preparados para que o número de mortos devido à covid-19 também aumente", apesar de três quartos da população já estar, nessa altura, totalmente inoculada contra o vírus, atingindo o país, este mês, os 80% de taxa de vacinação.

Pandemia empurra 80 milhões para a pobreza extrema na Ásia-Pacífico

A esta decisão de começar já a tratar a covid-19 como doença endémica e de retomar o normal curso económico e social não será alheio o agravamento das condições de pobreza de milhões de pessoas na região.

No final de agosto, o Banco Asiático de Desenvolvimento, citado pela agência Lusa, alertava para o facto de 70 milhões a 80 milhões de pessoas na Ásia-Pacífico terem atingido níveis de pobreza extrema, em 2020, devido à pandemia. Uma situação que colocou também em causa o cumprimento das metas de desenvolvimento sustentável e inclusivo da região.

