Covid-19. ONU cancela todas as reuniões presenciais

Lusa Uma das delegações diplomáticas teve cinco casos positivos ao teste do coronavírus.

As Nações Unidas decidiram cancelar todas as reuniões presenciais após um Estado-membro da organização ter reportado cinco casos de infeção pelo novo coronavírus entre os funcionários da sua missão de representação, foi esta terça-feira divulgado.

O presidente da Assembleia-Geral das Nações Unidas, Volkan Bozkir, enviou hoje uma carta a informar os 193 Estados-membros da organização sobre esta decisão, que foi tomada após uma recomendação da unidade médica da ONU.

Na missiva, Volkan Bozkir não identificou o Estado-membro que relatou os cinco casos da doença covid-19.

No entanto, fontes diplomáticas, citadas pela agência Associated Press (AP) e que falaram sob condição de anonimato, indicaram que o país em questão é o Níger.

O embaixador do Níger junto da Organização das Nações Unidas (ONU), Abdou Abarry, conta com uma equipa de 17 pessoas, de acordo com o último diretório da organização liderada pelo secretário-geral, António Guterres.

O porta-voz da Assembleia-geral das Nações Unidas, Brenden Varma, indicou, entretanto, que o rastreamento de contactos deverá “ser feito de forma rápida e eficiente".

Recentemente, o porta-voz do secretário-geral da ONU, Stephane Dujarric, precisou que entre 1.300 e 1.400 pessoas entram diariamente no edifício da sede das Nações Unidas, em Nova Iorque.





