Covid-19. ONU alarmada com restrições à comunicação social durante pandemia

Covid-19. Estarão os jornalistas a conseguir retratar aquilo que as pessoas precisam de saber?

Entrar nos hospitais, reportar o trabalho do pessoal médico ou conseguir falar com outros especialistas que não os indicados pelo governo estão a revelar-se tarefas difíceis para os jornalistas no Luxemburgo. Repórteres, diretores de jornais, associações de imprensa e o próprio Executivo falam sobre os desafios que a pandemia colocou à liberdade de informação.