Covid-19: OMS sem provas de que variante da África do Sul seja mais mortal

Esta estirpe que já circula no Luxemburgo, com 18 casos registados, é mais contagiosa mas não há indícios que cause doença mais severa.

A responsável da unidade técnica anticovid da Organização Mundial da Saúde (OMS), Maria Van Kerkhove, disse hoje não haver provas de que a variante do vírus identificada na África do Sul seja mais mortal do que outras.

No Luxemburgo já foram registados 14 casos desta estirpe que está presente em cerca de 50 países.

Tão pouco há indícios de que cause um maior número de casos graves e seja mais difícil de diagnosticar, afirmou em conferência de imprensa, em Genebra, na sede da organização.

“Identificou-se sim um aumento na capacidade de contágio, parecida com a que observamos com a variante do Reino Unido”, admitiu Van Kerkhove.

Outro aspeto detetado pela OMS foi que as vacinas anti-covid de fabricantes como Johnson, Novavax ou AstraZeneca têm menor eficácia perante esta variante, detetada, segundo a organização.

A diretora do Programa de Imunizações da OMS, Kate O'Brien, sublinhou a propósito que o ensaio clínico realizado com a vacina da AstraZeneca durante o período de circulação desta variante decorreu com um número reduzido de pacientes, e não incluiu ninguém gravemente infetado com covid-19.

“Isto é importante, porque o que estamos a ver é que todas as vacinas tendem a ser mais eficazes em pessoas com quadros severos”, sublinhou a epidemiologista.

As especialistas frisaram que, apesar das diferenças da variante face a outras estirpes, a África do Sul demonstrou que com as medidas de saúde pública adequadas pode ser controlada.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.430.693 mortos no mundo, resultantes de mais de 109,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

