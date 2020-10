“Em muitas cidades pela Europa, a capacidade máxima das unidades de cuidados intensivos será atingida nas próximas semanas", afirma Maria Van Kerkhove da OMS.

Covid-19. OMS alerta que capacidade de cuidados intensivos na Europa vai chegar ao limite

A Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou hoje que muitas unidades de cuidados intensivos na Europa vão chegar ao limite da sua capacidade nas próximas semanas.

“Há uma situação muito preocupante a acontecer na Europa. Não só estamos a ver aumentos no número de casos como aumentos no número de hospitalizações e no número de pessoas que necessitam de cuidados intensivos”, afirmou a principal responsável técnica pela resposta à pandemia de covid-19, Maria Van Kerkhove.

Salientou que, “em muitas cidades pela Europa, a capacidade máxima das unidades de cuidados intensivos será atingida nas próximas semanas” e que essa é a principal preocupação daquela agência das Nações Unidas.

