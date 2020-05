Um estudo norte-americano indica que o coronavírus que circula actualmente na Europa e nos Estados Unidos é diferente do que surgiu na China.

Covid-19. O coronavírus tornou-se mais contagioso

Tal como outros vírus, o coronavírus sofreu mutações regulares à medida que se espalhou pelo mundo. Os investigadores chineses identificaram mais de 7.500 mutações desde o início da pandemia. Neste momento, é um vírus completamente diferente daquele que circula na China que se propagou à Europa e à América do Norte.

Segundo um estudo do "Los Alamos National Laboratory", nos Estados Unidos, o coronavírus tornou-se mais contagioso. Esta "versão", que apareceu em Fevereiro na Europa, é agora considerada a mais difundida no planeta.

Os cientistas estão preocupados com o facto de a taxa de propagação ser "mais alarmante" do que a da estirpe original em Wuhan.

Por outro lado, tem uma taxa de mortalidade semelhante à do vírus que surgiu na China.

Estirpes muito mais virulentas

Isto não significa que os doentes sejam afectados da mesma forma. Uma das estirpes gera 270 vezes mais carga viral que as outras, de acordo com outro estudo chinês. As pessoas infectadas com esta versão são, portanto, muito mais susceptíveis de desenvolver formas graves, mesmo quando não têm antecedentes ou risco de co-morbilidade.

O estudo dos EUA aponta também as dificuldades inerentes às mutações frequentes do vírus, com o risco fundamental de que as pessoas que contraíram uma primeira "versão" do vírus possam ser reinfectadas.

Covid-19. Vírus já matou 266.919 pessoas e infetou mais de 3,8 milhões no mundo Os países com mais mortes nas últimas 24 horas são os Estados Unidos com 2.862 novas mortes, o Brasil (615) e o Reino Unido (539).

Neste momento o vírus já matou mais de 266 mil pessoas e infetou mais de 3,8 milhões de pessoas no mundo.





