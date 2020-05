A Bélgica registou um aumento do número de casos e Espanha teve uma diminuição do número de vítimas mortais.

Covid-19. Número diário de novos casos sobe na Bélgica e desce em Espanha

Lusa A Bélgica registou um aumento do número de casos e Espanha teve uma diminuição do número de vítimas mortais.

A Bélgica registou nas últimas 24 horas 356 novos casos de covid-19, mais 49 casos do que na quinta-feira, o segundo aumento consecutivo, segundo dados oficiais hoje divulgados.

De acordo com o boletim epidemiológico hoje divulgado, nas últimas 24 horas foram registados 356 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, o que eleva para 54.644 o total de contaminações registadas desde o início da pandemia na Bélgica.

Nas últimas 24 horas, registaram-se na Bélgica 56 novas mortes por covid-19, menos quatro do que as 60 de quinta-feira, com o país a totalizar agora 8.959 óbitos devido à pandemia.

Segundo os dados de hoje, nas últimas 24 horas foram hospitalizadas 67 pessoas (81 na quinta-feira), num total de 16.540, e 190 tiveram alta (173 na véspera), o que perfaz 14.301 recuperadas.

Também nas últimas 24 horas, foram realizados 21.686 testes em laboratório, o que totaliza 645.314 desde o início de março.

Número diário de mortes em Espanha com forte baixa para 138

Espanha registou 138 mortes devido à pandemia de covid-19 nas últimas 24 horas, uma diminuição significativa em relação às 217 de quinta-feira e um número que volta a ser inferior à barreira de 200 óbitos.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, o país contabilizou um total de 27.459 óbitos desde que a doença foi declarada.

Segundo os números divulgados, há 549 novos casos com a doença, elevando para 230.183 o total de infetados confirmados até hoje pelo teste PCR, o mais fiável na deteção do novo coronavírus.

Os dados diários indicam ainda que, nas últimas 24 horas, foram hospitalizados 346 doentes, num total de 124.571 pessoas que precisaram de ser internadas.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 302 mil mortos e infetou quase 4,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.



Mais de 1,5 milhões de doentes foram considerados curados

