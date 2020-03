A região mais afetada continua a ser a Lombardia, com 744 vítimas mortais, entre 8725 casos positivos. O número de infetados no país subiu para 12839.

Covid-19. Número de mortos ultrapassa os mil

O número de mortos em Itália ultrapassou esta quinta-feira, 12 de março, o milhar. São já 1016 as vítimas mortais com o novo coronavírus, segundo o mais recente boletim das autoridades de saúde do país.

O número de mortos em Itália ultrapassou esta quinta-feira, 12 de março, o milhar. São já 1016 as vítimas mortais com o novo coronavírus, segundo o mais recente boletim das autoridades de saúde do país.

Também o número de infetados subiu para os 12839, entre estes 5036 estão em isolamento domiciliário, 1153 nos cuidados intensivos e 6650 estão recuperados mas ainda com sintomas. Há 1258 pessoas curadas.

A região mais afetada continua a ser a Lombardia, com 744 vítimas mortais, num total de 8725, seguindo-se a Emilia Romagna, com 146 mortos e 1947 infetados.





