Dos cinco milhões de casos ativos, 99% das pessoas estão em estado moderado e apenas 1% em estado crítico.

Covid-19. Número de mortes no mundo iguala população do Luxemburgo

O número de mortes associadas à covid-19 em todo o mundo atingiu a mesma proporção da população do Luxemburgo. De acordo com o site Worldometers, que atualiza automaticamente os dados de todos os governos mundiais, o número de vítimas mortais chegou hoje aos 626 mil, ou seja, o equivalente a todos os residentes no Grão-Ducado.

Dos atuais 15 milhões de infetados, apenas 4% morreram, enquanto a grande maioria, cerca de 9 milhões de pessoas, foram já consideradas curadas desde o início da pandemia.

Sobram ainda pouco mais de cinco milhões de casos ativos, sendo que 99% destas pessoas estão em estado moderado e apenas 1% em estado crítico. No Luxemburgo há 5.854 casos confirmados, sendo 4.775 referentes a cidadãos residentes no país. Quanto ao número de óbitos associados à pandemia, são 111 vítimas. Há cerca de 30 focos de infeção por todo o país.

