Espanha conta com cerca de mais 3300 novos casos, Itália com 845 e o Reino Unido com mais 1182 infeções.

Covid-19. Número de infetados cresce em Espanha, Itália e Reino Unido

Espanha registou nas últimas 24 horas 3.349 novos casos de contágio pelo novo coronavírus, com Madrid a manter-se como a região mais afetada, com 1.020 novos casos, segundo números do Ministério da Saúde espanhol divulgados hoje.

Os dados apontam ainda que, nos últimos sete dias, 122 pessoas morreram de covid-19, 16 delas nas últimas 24 horas.

Segundo as autoridades sanitárias espanholas, o número de contágios adicionado hoje ao total desde o início da pandemia é de 7.039, e integra registos ocorridos nos últimos dias, cuja comunicação pelas administrações de saúde é feita em dias não coincidentes.

Madrid é a região mais afetada, com 1.020 novos casos nas últimas 24 horas, seguida do País Basco (norte), com 547, e de Aragão (nordeste), com 352.

Desde o início da pandemia, o país contabiliza um total de 377.906 casos, segundo os números hoje atualizados.

Daquele total, 28.813 pessoas morreram.

Espanha regista nas últimas semanas um aumento de casos de infeção, tendo atingido na quarta-feira o número mais elevado de novos casos desde o final de maio (3.715).

Itália regista novo aumento de contágios com 845 casos em 24 horas

Itália regista um novo aumento de contágios pelo novo coronavírus, ao contabilizar 845 novos casos nas últimas 24 horas, mais 203 em comparação com quarta-feira e o número mais alto desde meados de maio, divulgaram hoje as autoridades italianas.

Em termos totais, e desde o início da crise pandémica no país, em 21 de fevereiro, Itália contabiliza 256.118 casos de pessoas que ficaram infetadas pelo novo coronavírus, segundo os dados do Ministério da Saúde italiano.

Atualmente, existem no país 16.014 casos ativos de infeção.

Em relação às vítimas mortais, o país confirmou mais seis mortes relacionadas com a doença covid-19 nas últimas 24 horas, o que representa que o número global de óbitos é, até à data, de 35.418.

O aumento dos casos diagnosticados é acompanhado pela realização de mais testes em todo o território italiano, com as autoridades a indicarem que nas últimas 24 horas foram realizados 77.442 testes de diagnóstico, o que representou um aumento de cerca de 20 mil testes face ao dia anterior.

Outro número que aumentou em Itália é o dos doentes internados, que são neste momento 883, mais 17 em comparação com os dados de quarta-feira.

Sem alterações em relação ao dia anterior, estão os internamentos em unidades de cuidados intensivos: 66 em todo o país.

A grande maioria dos casos positivos (15.063) são doentes que estão isolados nas respetivas casas com sintomas leves ou que estão assintomáticos.

O Governo italiano está a tentar reduzir e travar os focos de infeção que têm sido verificados em diferentes zonas do país, sendo que a grande parte está a ser identificado como casos importados.

Nesse sentido, o país está a monitorizar as pessoas que chegam de países classificados como “de risco”, nomeadamente Espanha, Grécia e Malta.

Reino Unido regista seis mortes e 1.182 infeções

O Reino Unido registou mais seis mortes e 1.182 infeções de covid-19 nas últimas 24 horas, o segundo maior número de casos desde 21 de junho, anunciou hoje o Ministério da Saúde britânico.

Na quarta-feira tinham sido registadas 16 mortes e 812 infeções, mas nos seis dias anteriores o número de casos ultrapassou sempre o milhar, refletindo um novo agravamento da pandemia no país.

Um surto na cidade de Oldham, perto de Manchester, onde a taxa de infeção disparou para 107,5 casos por 100.000 habitantes, poderá levar à imposição de um confinamento local semelhante ao que foi decretado em Leicester em julho, adiantou o vereador, Sean Fielding.

Outras cidades do norte de Inglaterra, como Blackburn, Burnley, Bradford ou Calderdale, viram algumas restrições serem apertadas, como a proibição de encontros de pessoas de agregados familiares diferentes em espaços interiores.

Infrações a estas medidas ou ajuntamentos com mais de 30 pessoas podem ser penalizados com multas de até 3.200 libras (3.600 euros).

O balanço oficial acumulado de mortes de pessoas que testaram positivo passou para 41.403 óbitos, e o número de infeções diagnosticadas desde o início da pandemia covid-19 é de 322.280 casos.

De acordo com os dados oficiais, estão hospitalizadas 867 pacientes devido ao novo coronavírus, dos quais 70 ligados a ventilador.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 787.918 mortos e infetou mais de 22,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

