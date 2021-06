A nova fase de desconfinamento em França, que se iniciou esta quarta-feira, vem acompanhada dos indicadores mais baixos desde outubro em relação aos pacientes graves internados nos cuidados intensivos, segundo as autoridades francesas.

Covid-19. Número de doentes graves em França desce para valores de outubro

Lusa A nova fase de desconfinamento em França, que se iniciou esta quarta-feira, vem acompanhada dos indicadores mais baixos desde outubro em relação aos pacientes graves internados nos cuidados intensivos, segundo as autoridades francesas.

Há agora 2.326 pessoas nas unidades de cuidados intensivos em todo o país, menos 68 do que na véspera. No total, há 13.526 pessoas hospitalizadas, menos 458 pacientes do que na terça-feira.



Estes indicadores vêm reforçar a vontade do executivo em prosseguir com o desconfinamento que passa hoje uma das suas mais importantes fasquias.

Os restaurantes abriram as salas interiores, com metade da lotação, os ginásios também reabriram e o recolher obrigatório passa para as 23:00 a nível nacional.

Morreram nas últimas 24 horas 65 pessoas devido ao vírus e foram detetados 5.557 novos casos positivos de covid-19.

Desde o início da pandemia morreram em França 110.202 pessoas devido ao vírus.

A pandemia de provocou, pelo menos, 3.750.028 mortos no mundo, resultantes de mais de 173,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

