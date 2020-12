Número de novas infeções na região voltou a aumentar significativamente de um dia para o outro.

Covid-19. Novos casos disparam no Grand Est

Número de novas infeções na região voltou a aumentar significativamente de um dia para o outro.

Nas últimas 24 horas, a região do Grand Est registou 2.046 novas infeções, quase três terços a mais que o dia anterior.

Segundo noticia a RTL, citando os dados divulgados esta quarta-feira, 9 de dezembro, pela Agência Regional de Saúde francesa, o número de novos casos, na região, disparou, entre ontem e hoje.

Esta terça-feira, o Grand Est reportou 564 novas infeções, menos 1.482 que as registadas hoje.

Também o número de mortes aumentou, nas últimas 24 horas, com as autoridades de saúde a registaram 55 mortes e mais de 200 novas hospitalizações, com 24 novos internamentos em cuidados intensivos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.