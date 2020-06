A pandemia de covid-19 já matou 430.289 pessoas em todo o mundo, desde que a China notificou oficialmente o surto da doença em dezembro, segundo um balanço feito pela AFP, hoje às 11:00 TMG, a partir de fontes oficiais.

Covid-19: Novo coronavírus já fez pelo menos 430.289 mortos em todo o mundo

Mais de 7.794.930 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, dos quais pelo menos 3.513.400 são agora considerados curados.



Contudo, este número de casos diagnosticados reflete apenas uma parcela do número real de infeções, já que alguns países testam apenas casos graves, outros utilizam os testes principalmente para fins de rastreio, e muitos países pobres têm uma capacidade de fazer testes limitada.

Os Estados Unidos, que registaram a sua primeira morte pelo novo coronavírus no início de fevereiro, são atualmente o país mais afetado, tanto em termos de mortes como de infeções, com 115.436 mortos em 2.074.526 casos confirmados. Foram relatadas pelo menos 556.606 pessoas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 42.720 mortos e 850.514 casos, o Reino Unido com 41.662 mortos (294.375 casos), a Itália com 34.301 mortos (236.651 casos) e a França com 29.398 mortos (193.616 casos).

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau), contabilizou oficialmente um total de 83.132 casos (57 novos casos entre sábado e domingo), incluindo 4.634 mortes e 78.369 recuperações.

A Europa totalizava 187.550 mortos (2.393.826 casos) hoje às 11:00 TMG, os Estados Unidos e o Canadá 123.599 mortos (2.172.934 casos), a América Latina e as Caraíbas 78.293 óbitos (1.614.810 casos), a Ásia 22.824 óbitos (822.639 casos), o Médio Oriente 11.591 óbitos (548.026 casos), África 6.301 óbitos (233.992 casos) e a Oceânia 131 óbitos (8.710 casos).

Esta avaliação baseou-se em dados recolhidos pelos serviços da AFP junto das autoridades nacionais competentes e em informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

