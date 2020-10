Presidente Emmanuel Macron anunciou hoje um novo confinamento nacional para tentar evitar "400.000 mortes suplementares” dentro de alguns meses em França”.

Covid-19. Novo confinamento nacional em França

Ana TOMÁS Presidente Emmanuel Macron anunciou hoje um novo confinamento nacional para tentar evitar "400.000 mortes suplementares” dentro de alguns meses em França”.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou, esta quarta-feira, 28 de outubro, um novo confinamento à escala nacional em França.

O país é o primeiro da União Europeia a decretar um confinamento geral, desde que a pandemia entrou na chamada segunda vaga, no continente europeu, com o objetivo de tentar travar a propagação do vírus da covid-19.

A França entra em novo confinamento, a partir de sexta-feira e durante todo o mês de novembro, numa altura em que muitos especialistas admitem que a situação entrou numa fase de descontrolo, mas com menos restrições que o imposto em março.

Segundo Macron, falou à nação francesa num discurso transmitido pela televisão ao país, é necessária uma “travagem brutal nos contágios” para evitar o colapso dos hospitais.

“Se nada for feito, haverá pelo menos 400.000 mortes suplementares” dentro de alguns meses em França”, afirmou Macron.

O que deverá mudar

O novo confinamento começa já da meia-noite de sexta-feira, 30 de outubro, e dura até dia 1 de dezembro. As escolas permanecerão abertas, mas as universidades e os estabelecimentos comerciais não essenciais deverão ser encerrados.



As unidades de cuidados continuados, estabelecimentos de serviços públicos, fábricas e explorações agrícolas vão continuar a funcionar.

Os cemitérios vão manter-se abertos, pelo menos, durante os dias de Todos os Santos.

Já os bares e restaurantes vão ter de encerrar e as deslocações dos cidadãos serão reduzidas essencialmente ao trajeto casa-trabalho-casa e a questões de primeira necessidade, estando prevista uma tolerância no regresso das férias de Todos os Santos, segundo adianta a Radio France Internationale.

Macron anunciou também que o teletrabalho será praticamente obrigatório em todo o país, nas atividades que o permitam.

O Presidente francês deixou ainda um apelo para que as pessoas continuem a seguir as regras de saúde e respeitem a distância social, incluindo no meio familiar.



As medidas do novo confinamento serão detalhadas esta quinta-feira, 29 de outubro, depois da aprovação no parlamento.

