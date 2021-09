Nova variante do coronavírus 'Mu' sob escrutínio atento da OMS

Os perigos da variante delta, o início do ano lectivo e a terceira dose

Na última semana, as infeções aumentaram 50% no país, provocadas quase na totalidade pela mutação mais perigosa do vírus. O regresso após as férias está marcado pela ameaça de uma nova vaga da covid. Conheça as novas possíveis medidas e as explicações sobre os riscos da variante delta.