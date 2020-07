Tal como fez o Reino Unido, Espanha voltou a ser classificada como país não seguro, pelo estado nórdico.

Covid-19. Noruega mantém Luxemburgo e Portugal na lista de restrições a viagens

A Noruega reviu este fim de semana as restrições à entrada no país de passageiros provenientes de outros países do espaço Schengen.

Devido à covid-19, o país nórdico manteve Portugal e o Luxemburgo nas lista, juntamente com a Roménia, Bulgária. A estes acrescentou, novamente, também Andorra e Espanha, país que tem vindo a verificar um forte aparecimento de novos focos de infeção do novo coronavírus, o que já obrigou, em certas regiões específicas, a recuar na estratégica de desconfinamento.

O Reino Unido também excluiu, este sábado, a Espanha da lista de países seguros, onde mantém o Luxemburgo, mas de onde Portugal tem ficado de fora.

Por outro lado, as autoridades norueguesas decidiram retirar a Hungria da lista dos países com restrições e aumentar para sete o número de regiões da Suécia, incluindo o condado fronteiriço de Värmland, para as quais as viagens deixam de ser desaconselhadas oficialmente, levantando assim a obrigatoriedade de quarentena.

A capital sueca, Estocolmo, é a exceção, mantendo-se como um destino com restrições.

A Noruega registou, até à data, um total de 9.085 casos de infeção pelo novo coronavírus, incluindo 255 mortes.









