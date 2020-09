Os números de sábado constituem um movo máximo diário neste país, onde em menos de duas semanas foram detetados um milhão de novas infeções.

Covid-19. Índia regista mais de 90 mil casos em 24 horas

A Índia contabilizou 90.632 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um novo máximo diário no país, que nas últimas semanas tem registado o maior número de infeções, de acordo com o Ministério da Saúde indiano.

Mais de um milhão de casos foram detetados na Índia em menos de duas semanas. As autoridades dizem que os testes diários no país excedem agora um milhão.

Nas últimas 24 horas, a Índia registou 83.341 infeções, acumulando 4.113.811 milhões desde o início da pandemia e aproximando-se do Brasil (o segundo país do mundo com mais casos), com 4.123.000 contágios, segundo os dados oficiais.

Também nas últimas 24 horas o país registou mais 1.065 mortes, elevando o total de óbitos para 70.626.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 875.703 mortos e infetou mais de 26,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

