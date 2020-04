Multada em mais de 1500 euros, a mulher garante que não continuou a receber clientes por diversão. "Tenho de encher o meu frigorífico".

Covid-19 na Suíça. Prostituta multada por desobediência

Só em custas judiciais, a mulher de 50 anos foi condenada a pagar o equivalente a 473 euros. Além dos 500 francos, a prostituta foi multada em mais 1500 e condenada a uma pena suspensa de 60 dias.

Apanhada em flagrante em Rheineck, garantiu à imprensa que não continuou a atividade por diversão. "Tenho de encher o meu frigorífico", explicou ao Blick.

Limitada aos serviços essenciais, a Suíça foi um dos primeiros países do continente europeu a fechar as escolas e a cancelar os eventos com mais de mil pessoas. Com 604 mortos e milhares de infetados, o país mantém em vigor, por tempo indeterminado, o Decreto sobre as Medidas de Luta contra o Coronavírus.

Nas sucessivas conferências de imprensa, governo e autoridades têm reforçado que, em tempos de crise, o país entrou em regime de tolerância zero em relação à desobediência.

