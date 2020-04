Animais também conhecidos como "visons" são criados para extração de peles

Mundo 2 min.

Covid-19. Na Holanda duas explorações de martas têm animais infetados

Animais também conhecidos como "visons" são criados para extração de peles

O Ministério da Agricultura da Holanda confirmou este domingo que duas duas explorações de martas (vison) notificaram casos de covid-19 entre os seus animais.

Situadas no sul da Holanda, cada uma das explorações situa-se a 15 quilómetros uma da outra, e em ambas diversos animais "apresentaram vários sintomas, incluindo problemas respiratórios", afirmou o ministério numa declaração citada pela Euronews. Uma investigação está em curso para determinar a origem das infecções.

As martas são mamíferos de cor escura, semiaquáticos e carnívoros, e são criadas neste tipo de explorações para a extração das suas peles.

As autoridades "presumem que as pessoas infetaram os animais", uma vez que as duas explorações tinham funcionários que apresentavam sintomas do novo coronavírus. O ministério salientou que, embora "seja possível a contaminação de seres humanos por animais, o impacto desta contaminação de vison na saúde humana é atualmente negligenciável".

Para evitar a propagação da doença a outras explorações, tanto os animais como o estrume são proibidos de abandonar as explorações infetadas.

Estão a ser recolhidas amostras de animais saudáveis e infectados, sendo as autoridades também responsáveis pela recolha de amostras de ar e pó nas proximidades "como medida de precaução”, cita a Euronews.

Estes não são os primeiros casos de infecções em animais.

Um tigre num jardim zoológico de Nova Iorque deu positivo ao COVID-19 após ter desenvolvido uma doença respiratória, informou o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA. Só no Jardim Zoológico do Bronx, nos Estados Unidos, registaram-se cinco tigres e três leões infetados pelo novo coronavírus.

O primeiro caso foi diagnosticado numa tigre fêmea de quatro anos logo no início do mês de abril. Agora, os veterinário do zoo de Nova Iorque confirmam que o vírus se alastrou a outros sete felinos que desenvolveram uma tosse seca persistente e, por isso mesmo, foram sujeitos a exames de diagnóstico.

Há 5 tigres e 3 leões com covid-19 no Zoo do Bronx Depois do primeiro caso diagnosticado num animal no início do mês, o surto começou a alastrar-se a outros felinos.

O CDC aconselhou que as pessoas tratem os animais de estimação como fariam com outros membros da família humana e a não os deixem interagir com pessoas ou animais fora do lar. Também recomendou que se alguém da família desenvolver sintomas, também seja isolado dos animais de estimação.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.