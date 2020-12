De acordo com as conclusões do estudo, a covid-19 provoca três vezes mais mortes em hospital do que a gripe sazonal clássica.

Covid-19 não é uma simples gripe, concluem investigadores franceses

No começo da pandemia, a polémica instalou-se quando houve quem dissesse que a covid-19 não era mais do que uma simples gripe. Vários líderes políticos populistas ou de extrema-direita como Trump, Bolsonaro ou Boris Johnson começaram por defender esta ideia.

Agora, os resultados de estudo francês divulgado na sexta-feira mostram que o novo coronavírus não é apenas mais uma gripe. De acordo com a investigação, a covid-19 provoca três vezes mais mortes em hospital do que a gripe sazonal clássica.

O estudo publicado da reconhecida revista médica The Lancet chegou a esta conclusão depois de comparar os dados de mais de 135 mil pacientes franceses, 89.530 hospitalizados com covid-19 entre março e abril deste ano e 45.819 com gripe também internados entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2019.

Depois da análise, os investigadores concluíram que a taxa de mortalidade de pacientes com covid-19 foi três vezes superior à dos pacientes com gripe. Os primeiros com 16,9% (ou seja, mais de 15 mil mortes em 89.500 pacientes) contra 5,8% para os segundos (mais de 2.600 mortes em 45.800 pacientes).

"O nosso estudo é o maior até à data comparando as duas doenças e confirma que a covid-19 é muito mais grave que a gripe", afirmou a professora Catherine Quantin do Hospital Universitário de Dijon, investigadora do INSERM, num comunicado de imprensa.

"O facto de a taxa de mortalidade de covid-19 ser três vezes superior à da gripe sazonal é particularmente impressionante, quando se considera que a gripe do inverno 2018-2019 foi a pior em França em termos do número de mortes nos últimos cinco anos", acrescentou.

O estudo mostra também que os pacientes hospitalizados com covid-19 tinham mais probabilidades de serem admitidos em cuidados intensivos: 16,3% deles tiveram de ser tratados nestes serviços, que estão reservados para os casos mais graves, em comparação com 10,8% para os que sofrem de gripe. Do mesmo modo, a estadia nos cuidados intensivos foi mais longa para os doentes com covid do que para os doentes com gripe (15 dias contra 8 dias).

Também se concluiu que havia menos crianças e adolescentes hospitalizados para a covid-19 do que para a gripe. Este grupo etário representava 1,4% do número total de pacientes no primeiro caso e 19,5% no segundo. Durante os períodos de tempo estudados, os investigadores descobriram três mortes de crianças menores de cinco anos devido à covid-19 e 13 devido à gripe.

Todos estes dados foram retirados de uma base administrativo de dados, o Programa de Medicalização dos Sistemas de Informação (PMSI), abrangendo tanto hospitais públicos como privados.

Os autores observam, contudo, uma possível limitação no seu estudo: as políticas de testes de gripe podem variar de hospital para hospital, enquanto as da covid-19 são mais padronizadas, o que pode levar a uma subestimação do número de pacientes hospitalizados por gripe.

