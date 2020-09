O Reino Unido atingiu este sábado o valor mais elevado de contágios dos últimos cinco meses.

Covid-19. Multas no Reino Unido podem chegar aos 11 mil euros

Redação

Com o Reino Unido a atingir 4.422 novos casos de contaminação no sábado, o número mais elevado dos últimos cinco meses, o país enfrenta uma "segunda vaga". O primeiro-ministro Boris Johnson, não excluiu a hipóteses de uma nova contenção geral para todo o Reino Unido como uma "última linha de defesa". Entraram em vigor novas restrições no país para dois milhões de pessoas no nordeste de Inglaterra.

A lista das restrições inclui a proibição de reuniões entre pessoas de diferentes habitações e a introdução de recolher obrigatório das 22:00 às 5:00 para locais de entretenimento. E as multas são pesadas para quem não cumprir.

Os britânicos que não respeitarem as regras de -contenção em caso de contaminação serão multados até 11.000 euros, anunciou o governo no sábado. Recorde-se que ontem, 18 de setembro, manifestantes anti-vacina e anticontenção entraram em confronto com a polícia em Trafalgar Square, no coração de Londres. Trinta e duas pessoas foram presas.

