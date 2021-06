Presidente da câmara da capital russa defende que quem trabalha diretamente com a população tem uma responsabilidade acrescida em evitar o crescimento da pandemia.

Moscovo introduz vacinação obrigatória para vários setores profissionais

Presidente da câmara da capital russa defende que quem trabalha diretamente com a população tem uma responsabilidade acrescida em evitar o crescimento da pandemia.

Moscovo decidiu introduzir a vacinação obrigatória para vários setores profissionais, de acordo com um decreto emitido na quarta-feira. Segundo o documento, os trabalhadores das áreas do comércio, hotelaria, transportes, saúde, educação e cultura, bem como os empregados de salões de beleza e ginásios, e funcionários públicos, entre outros, devem ser vacinados.

"Em última análise, cabe a cada indivíduo ser vacinado ou não", afirmou no seu blogue o presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin. "É um assunto pessoal enquanto estiver em casa ou na casa de campo. Mas quando se sai para a rua e se entra em contacto com outras pessoas, tornamo-nos involuntária ou não cúmplice no processo epidemiológico. Um elo na cadeia de propagação de um vírus perigoso", acrescentou.

Sergei Sobyanin defende que "trabalhar numa organização que serve um número indefinido de pessoas durante uma epidemia" deixa de ser apenas da conta de cada um e "independentemente do equipamento de proteção pessoal que se utilize" anunciou que a partir de 1 de julho será estabelecido um sistema para calendarizar e monitorizar o processo de vacinação destes profissionais.

O objetivo é "evitar a morte de milhares de pessoas", afirma o autarca da capital russa que recordou que "há mais de 12 mil pessoas hospitalizadas com diferentes graus de gravidade" e que a pandemia continua a alastrar. Nesse sentido, considera que os cidadãos têm acesso a "uma das melhores e mais fiáveis vacinas", apesar de só estarem vacinados 1,8 milhões de moscovitas, de um total de cerca de 12 milhões.

Seguindo os passos da capital russa, as autoridades da região de Moscovo anunciaram também a vacinação obrigatória para um certo número de profissionais. Esta quarta-feira, foram registadas 5.782 novas infeções em Moscovo, o que representa quase metade do total de 13.397 casos detetados em todo o país.

