Covid-19. Morte de criança de cinco anos no Reino Unido

É a vítima mais jovem registada no país que este sábado atingiu as 684 mortes elevando o número total para 4.313.

Na sexta-feira, tinham sido contabilizadas mais 684 mortes depois dos aumentos de 569, na quinta-feira, de 563, na quarta-feira, e 381, na terça-feira. A exponencial subida do número de óbitos disparou este sábado para as 708 mortes com a notícia trágica da morte de uma criança de cinco anos, a vítima mais jovem registada no país até ao momento.

Um total de 4.313 pessoas morreram já nos hospitais britânicos desde o início do surto, que continua a acelerar com o quinto registo diário consecutivo de mortes, afirmaram as autoridades de saúde este sábado. O número de casos positivos do novo coronavírus é agora de 41.903, um aumento de 3.735 num só dia.

Até ao momento, o Reino Unido apenas regista as mortes em ambiente hospitalar e não faz testes de rotina para todos os casos suspeitos de Covid-19 mas comprometeu-se a aumentar maciçamente o número de rastreios nas próximas semanas.

Entre estas novas mortes, encontram-se 637 pacientes com idades compreendidas entre os 5 e os 104 anos, de acordo com o serviço de saúde pública inglês. Todos eles, com a exceção de 40, tiveram outros problemas de saúde.

Numa tentativa de conter a propagação da doença, o governo britânico, em 23 de março, ordenou a contenção geral da população durante, pelo menos, três semanas. Só as lojas que vendem bens essenciais estão abertas e as pessoas só podem sair para fazer compras, tratamento ou exercício uma vez por dia.

O primeiro-ministro Boris Johnson, que está em quarentena depois de o próprio ter dado positivo, instou os britânicos, no sábado, no Twitter, a ficarem em casa para "salvar vidas", apesar do clima ameno e ensolarado.

A taxa de infeção poderá permanecer elevada "durante semanas" se as regras de afastamento social não forem respeitadas, ao passo que o surto poderá atingir o seu auge dentro de dez dias.

Como sinal da gravidade da crise, a Rainha Isabel II, 93 anos, gravou um discurso para as populações do Reino Unido e dos países da Commonwealth que será transmitido no domingo à noite, de acordo com o Palácio de Buckingham. O raro discurso televisivo será o quarto da soberana no seu reinado de 68 anos. Antes, só o fez durante a Guerra do Golfo (1991), depois do funeral da Princesa Diana (1997), e para agradecer aos britânicos o carinho depois da morte da rainha mãe (2002).

