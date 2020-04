Parecia indestrutível esta avó britânica que passou por duas guerras mundiais e pela pandemia de gripe espanhola. Morreu este sábado, aos 108 anos, no Reino Unido, vítima do novo coronavírus.

Covid-19. Morreu aos 108 anos depois de sobreviver a duas guerras mundiais

Parecia indestrutível esta avó britânica que passou por duas guerras mundiais e pela pandemia de gripe espanhola. Morreu este sábado, aos 108 anos, no Reino Unido, vítima do novo coronavírus.

Parecia ter uma resistência de ferro a idosa que morreu no sábado aos 108 anos pelo novo coronavírus. Hilda Churchill sobreviveu a duas guerras mundiais e à devastação da gripe espanhola. A centenária britânica acabou por morrer um dia depois de ter dado positivo no teste à covid-19. Vivia isolada na sua casa de repouso em Little Hulton, em Great Manchester, e só começou a desenvolver sintomas ligeiros da infeção três ou quatro dias antes da sua morte.

Desolada com a notícia, a família de Hilda esperava que a idosa recuperasse para o seu 109.º aniversário no dia 5 de abril. O neto, Anthony, que a considerava como uma mãe, está devastado por não ter tido a oportunidade de se despedir. "Hilda não tinha sintomas graves. Já tinha lutado contra este tipo de coisas antes e sobreviveu sempre. Não a víamos há uma semana porque a casa de repouso estava fechada para visitas", explicou ao Daily Mail.

Uma avó "indestrutível"

Anthony, que não conseguiu falar ao telefone com a avó, está a ter dificuldades em aceitar a partida da sua heroína. "Por vezes dizia que não podia viver para sempre, mas com o passar do tempo quase começámos a acreditar que ela podia. A minha avó era indestrutível. Se não fosse a covid-19, ela estaria viva ainda hoje. Tenho a certeza que sim", afirmou Anthony.

Hilda sempre foi saudável, nunca fumou ou abusou do álcool. Adorava fazer jardinagem e viveu sozinha em casa até junho do ano passado quando se mudou para o lar de idosos. Para trás ficam quatro filhos, onze netos e catorze bisnetos. "Quando se conhece alguém toda a vida, é impossível imaginar como vai ser sem ela", explicou Anthony.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.