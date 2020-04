O Luxemburgo tem a sétima maior taxa de mortes por milhão de habitantes.

Covid-19. Morreram 5% dos infetados e 21% já recuperaram

Henrique DE BURGO

Até ao momento foram infetadas pelo coronavírus 887 mil pessoas em todo o mundo.

Deste total, morreram já 44 mil pessoas, perto de 5%, enquanto a percentagem de pessoas recuperadas é bastante superior: 21% (185,585 pessoas), de acordo com os dados do Worldometers, site que reúne os dados oficiais de todos os países do mundo.



Entre os casos ativos, a grande maioria, 74% (657,694) estão em estado considerado moderado, enquanto 34 mil pessoas estão em estado crítico, ou seja, perto de 4%.

Foto: AFP

Por países, Os Estados Unidos são, de longe, o Estado com mais casos de infetados: 191 mil pessoas, ou seja, 21% do total. Seguem-se Itália (105,792) e Espanha (102,136).

Por cada milhão de habitantes, excetuando os pequenos Estados como o Vaticano ou São Marino, o Luxemburgo é o país com a maior taxa: 3,705 infetados por milhão de habitantes.

Quanto às vítimas mortais, Itália é o país que regista mais mortes: 12,428. Seguem-se a Espanha (9,053) e os Estados Unidos (4,131).

Foto: AFP

Por milhão de habitantes, a Itália regista também a mais alta taxa: 206 mortes por milhão de habitantes. Seguem-se a Espanha (194) e a Bélgica (71).

Já o Luxemburgo tem a sétima mais alta taxa, com 46 mortes por cada milhão de habitantes. Recorde-se que o Grão-Ducado regista 29 mortes e 2.319 casos de infeção confirmados, segundo dados atualizados esta tarde pelo governo. Há ainda 80 casos de pessoas recuperadas, número que nos últimos dias não foi ainda atualizado pelo governo.

