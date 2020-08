Atualmente existem mais de 170 vacinas candidatas rastreadas pela Organização Mundial de Saúde.

Covid -19. Ministro da saúde francês diz que vacina poderá estar disponível até final do ano

Atualmente existem mais de 170 vacinas candidatas rastreadas pela Organização Mundial de Saúde.

Novas vacinas poderiam estar disponíveis a partir do final de 2020 ou do início de 2021, garante o ministro da saúde francês, Olivier Véran.

Investigadores de todo o mundo estão numa corrida contra o tempo para desenvolver uma vacina. Atualmente existem mais de 170 vacinas candidatas rastreadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). As vacinas requerem normalmente anos de testes e tempo adicional para produzir em escala, mas os cientistas esperam desenvolver uma vacina dentro de 12 a 18 meses. As vacinas imitam o vírus - ou parte do vírus - protegem contra ele, estimulando o sistema imunitário a desenvolver anticorpos. Devem seguir padrões de segurança mais elevados do que outros medicamentos porque são administrados a milhões de pessoas saudáveis.

