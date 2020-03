O coronavírus chegou ao governo espanhol. Irene Montero é o primeiro caso confirmado no executivo. Pablo Iglesias está de quarentena.

Covid - 19. Ministra espanhola da Igualdade contaminada

O coronavírus chegou ao governo espanhol. Primeiro caso confirmado no Executivo é o da Ministra da Igualdade, Irene Montero. "Ela está em boas condições", dizem fontes do governo em declarações ao El Mundo.

Uma situação que obriga o segundo vice-presidente do Governo, Pablo Iglesias, parceiro de Montero, a ser colocado em quarentena.

Além disso, e devido ao seu estatuto de ministro, todos os membros do gabinete de Pedro Sánchez estão a ser submetidos a testes de diagnóstico. A família inteira da ministra é forçada a entrar em quarentena, como estabelecido pelos protocolos de saúde.

Devido à sua atividade e ao facto da Ministra da Igualdade, Irene Montero, ter estado presente na passada terça-feira tanto na reunião do Conselho de Ministros como na reunião interministerial para a coordenação da resposta ao coronavírus, todos os membros do Governo estão a ser testados para determinar se mais algum está infetado. Os resultados serão anunciados esta quinta-feira . A situação não afeta apenas o Palácio da Moncloa, mas como estabelecido nos protocolos de saúde, o resultado positivo de Montero também tem impacto no Ministério da Igualdade, já que aqueles que estiveram em contato com a Ministra - sua equipe, colaboradores, funcionários - devem ser colocados em quarentena.

A partir de agora, por razões de precaução, todas as reuniões do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez serâo realizadas através de video-conferência.