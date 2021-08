O departamento de Meurthe-et-Moselle decidiu alargar o uso de máscara em localidades com mais de 5.000 habitantes para travar a propagação da variante Delta.

Meurthe-et-Moselle. Uso obrigatório de máscara regressa nas localidades com mais de 5.000 habitantes

O departamento de Meurthe-et-Moselle declarou novamente obrigatório o uso de máscara nas localidades com mais de 5.000 habitantes.

A máscara facial mantinha-se obrigatória em Nancy, Pont-à-Mousson e Longwy, mas agora o seu uso é exigido em todas as cidades com mais de 5.000 habitantes, para os cidadãos com idades a partir dos 11 anos, segundo noticiam os media locais.

A medida é uma das várias tomadas pelas autoridades da região para travar a propagação da variante Delta na zona, cuja taxa de incidência é superior a 117 casos por 100 mil habitantes.

A taxa de incidência em Meurthe-et-Moselle passou de 49 casos, em 19 de julho, para 117,61, a 28 de julho, o que levou o presidente do departamento, Arnaud Cochet, a anunciar novas medidas esta segunda-feira.

"O uso de uma máscara ao ar livre é necessário em todos os municípios com mais de 5.000 habitantes", afirmou numa conferência de imprensa, citado pela publicação francesa Actu.

O uso da máscara nas ruas é obrigatório entre as 9h e a meia-noite e está em vigor desde segunda-feira e até ao final do mês de agosto.

Entretanto, o país avançou com a criação de um certificado especial para os franceses que vivem fora da União Europeia e que foram vacinados no estrangeiro "com vacinas reconhecidas pela Agência Europeia de Medicamentos".

De acordo com a AFP, o sistema diz respeito à população francesa "vacinada noutro lugar que não um dos seguintes países: Estados-Membros da União Europeia, Andorra, Islândia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, Reino Unido e Suíça", uma vez que estes países permitem a obtenção do certificado digital Covid da UE, que é aceite em França.

Para obterem esse certificado, os franceses que residam e tenham sido vacinados fora desses países, têm de enviar um comprovativo de vacinação por correio eletrónico, juntamente com um documento de identidade e um comprovativo de residência no estrangeiro, recebendo posteriormente um documento com um código QR.

Para já, este sistema está reservado apenas "para pessoas já presentes" em território francês ou da UE ou "que cheguem até 31 de agosto". "As candidaturas para chegadas após essa data serão consideradas numa fase posterior", afirma o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, citado pela agência.





