Covid-19. Mais um aparente suicídio no ministério das Finanças alemão

Redação Um alto quadro deste ministério em Hesse foi encontrado morto ontem. Tudo aponta para que o homem tenha tirado a vida por causa da crise da pandemia. Em março, o mesmo aconteceu ao ministro Thomas Schäfer.

A pressão provocada pela crise do covid-19 na economia do estado de Hesse, na Alemanha, terão estado na origem do suicídio do ministro das Finanças Thomas Schäfer, em março passado, uma notícia que deixou em choque toda a Alemanha.

Esta manhã, o jornal Bild avança que houve mais uma morte neste ministério de Hesse. Um alto funcionário das finanças terá aparentemente, também decidido acabar com a vida, pelas mesmas razões. O jornal cita a Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), que deu a notícia.

O funcionário público "foi encontrado sem vida no seu escritório na quinta-feira de manhã, e de acordo com relatórios da polícia tudo aponta para suicídio", como escreve a RND citando um e-mail interno do Secretário de Estado Martin Worms enviado aos funcionários do Ministério das Finanças, em Wiesbaden, a capital do estado de Hesse.



Aquando da morte de Thomas Schäfer, o primeiro-ministro Volker Bouffier afirmou estava o seu ministro estava "profundamente preocupado" com as consequências da pandemia na economia alemã.

Desta vez, e embora as causas não estejam apuradas, a imprensa alemã citando fontes policiais escreve que tudo aponta para mais um alegado suicídio neste ministério, desta vez cometido por um alto funcionário do ministério de Hesse.



