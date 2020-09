No total são já 28 departamentos franceses onde podem ser reforçadas as medidas contra o vírus que infetou mais 8. 550 pessoas sábado neste país.

Covid-19. Mais sete departamentos passam a zona "vermelha" em França

AFP No total são já 28 departamentos franceses onde podem ser reforçadas as medidas contra o vírus que infetou mais 8. 550 pessoas sábado neste país.

Sete novos departamentos passaram hoje a ser "zona de circulação activa" Covid-19, ou "zona vermelha", elevando para 28 o número de departamentos franceses onde podem ser adoptadas medidas reforçadas contra o vírus, foi anunciado num decreto publicado no domingo no Diário da República.

França registou sábado 8550 novos casos de infeção, número muito próximo dos 8975 de sexta-feira, razão pela qual o governo de Macron decidiu classificar como "zonas vermelhas" estes sete departamentos.

As novas "zonas vermelhas"

O Norte, Bas-Rhin, Seine-Maritime, Côte-d'Or - quatro departamentos com grandes aglomerações, as áreas metropolitanas de Lille, Rouen, Le Havre, Estrasburgo e Dijon - os dois departamentos da Córsega (Corse-du-Sud e Haute-Corse) e a ilha da Reunião são agora afectados por estas novas medidas. 28 departamentos, quatro dos quais são departamentos ultramarinos, estão agora classificados como "zonas vermelhas" com entrada imediata em vigor.

Covid-19. França regista quase 9000 novos casos em 24 horas É um triste recorde: 8975 infeções. Desde o início da epidemia que o país não detetava tantos casos de um dia para o outro. Na sexta-feira faleceram mais 18 pessoas.

Paris e os Bouches-du-Rhône foram os primeiros a serem classificados como "vermelhos" a partir de 14 de Agosto, tendo em conta o aumento da circulação do vírus.

A mudança de um departamento para uma "zona activa de circulação do vírus", também conhecida como "zona vermelha", significa que os prefeitos têm "poderes reforçados" para tomar medidas adicionais, dependendo dos "dados epidemiológicos locais".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.