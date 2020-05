Ao todo 3.417 pacientes morreram nesta região de França.

Covid-19. Mais nove mortes no Grande Este

De acordo com os últimos números divulgados pelas autoridades no sábado, 30 de maio, 3.417 pacientes morreram na região da Grande Este.

Há a registar nove mortes nas últimas 24 horas. No entanto, as hospitalizações estão a diminuir: 2.025 pacientes estão hospitalizados (-89 em comparação com o dia anterior), incluindo 164 (-4) numa unidade de cuidados intensivos.

