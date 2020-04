Há mais de 312 mil casos considerados curados.

Covid-19. Mais de 93.000 mortes em todo o mundo

Há pelo menos 1,567,593 casos de infetados com a covid-19 desde Dezembro, em 192 países e territórios, no mundo. Até agora registaram-se mais de 93,706 mortes, na sua maioria na Europa, de acordo com um relatório divulgado, esta quinta-feira.

Destes casos, pelo menos 312.100 são agora considerados curados.

Covid-19. Há 3.115 doentes confirmados e 52 mortes Quanto às vítimas mortais, houve mais seis mortes a lamentar nas últimas 24 horas.

O Luxemburgo tem 3 115 casos confirmados de coronavírus e 52 mortes.

A Europa ultrapassou a Ásia em termos do número de mortes na quarta-feira, 18 de Março. A Itália continua a ser o país mais afectado na Europa, e no mundo, desde quinta-feira, 19 de Março.

Os Estados Unidos ultrapassaram hoje os 15.900 mortos devido à covid-19, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já matou 15.938 pessoas nos Estados Unidos, segundo a contagem feita até as 19:00 TMG (21:00 de Luxemburgo) registando cerca de 450.000 casos de contaminação.

