Os dois países continuam a ser os que têm mais casos de infetados e mortos devido ao novo coronavírus. Numa transmissão no Facebook, o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, prestou homenagem às vítimas, pedindo ao presidente da Agência do Turismo para cantar a "Ave Maria".

Covid-19. Mais de 38 mil infeções nos EUA e 1.141 mortes no Brasil nas últimas 24 horas

Os Estados Unidos registaram mais 618 mortos por covid-19 nas últimas 24 horas, atingindo os 122.550 óbitos desde o início da pandemia, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins.

O país contabiliza agora mais de 2,4 milhões de casos confirmados, com 38.079 infeções em apenas um dia, segundo o balanço realizado às 20:00, hora local (01:00 de quinta-feira em Lisboa), pela agência de notícias Efe.

A média de novos casos voltou a ficar acima dos 30 mil, devido ao aumento em estados como a Califórnia, Florida, Texas e Arizona, que, juntos, representam quase metade das infeções do país.

Já o Brasil 1.141 mortos pela covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando agora 54.971 vítimas mortais devido à covid-19, segundo dados do Ministério da Saúde do país.

O chefe de Estado, Jair Bolsonaro, numa transmissão no seu Facebook, prestou homenagem às vítimas da pandemia, pedindo ao presidente da Agência Internacional do Turismo para cantar a música "Ave Maria".

Na transmissão ‘online’, Gilson Machado Neto, presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, também conhecida como Embratur, tocou acordeão e cantou a música "Ave Maria", a pedido de Bolsonaro.

Ainda no continente americano, o México ultrapassou nesta quinta-feira os 200 mil casos confirmados e as 25 mil mortes por covid-19, após registar 6.104 infeções e 736 óbitos só nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia, até agora, o país acumulou 202.951 casos e 25.060 mortes, informaram as autoridades numa conferência de imprensa no Palácio Nacional da Cidade do México.

Os contágios duplicaram em 22 dias, o mesmo acontecendo ao número de mortos, em apenas 20 dias. A situação da América Latina preocupa a Organização Mundial de Saúde que teme que a região comece a enfrentar uma segunda vaga de casos em breve com o outono a chegar.

Atualmente, o México ocupa o 11.º lugar no mundo no número de infetados e é o 7.º país com mais mortes acumuladas desde o início da pandemia. O Brasil permanece como segundo país do mundo com mais mortos e infetados, e uma taxa de letalidade de 4,5%, e os Estados Unidos lideram, como país com mais casos (infeções e óbitos) confirmados.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 484 mil mortos e infetou mais de 9,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

