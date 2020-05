Pelo menos dois milhões de pessoas são consideradas curados.

Covid-19. Mais de 342 mil mortos e mais de 5,3 milhões de infetados em todo mundo

A pandemia do novo coronavírus já matou pelo menos 342.295 pessoas e infetou mais de 5,3 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, às 11:00 de hoje, baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência France-Press (AFP), há mais de 5.327.680 infetados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro, na cidade chinesa de Wuhan.

Pelo menos 2.066.300 são hoje considerados curados.

A AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que um grande número de países está a testar apenas os casos que requerem tratamento hospitalar.

Covid-19. Estados Unidos com 1.103 mortos nas últimas 24 horas Os Estados Unidos são de longe o país com mais vítimas mortais em todo o mundo e mais casos de infeções confirmadas.

Os Estados Unidos, que registaram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, é o país mais afetado em termos de número de mortes (97.087) e casos (1.622.670), sendo que, pelo menos 361.239 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Reino Unido, com 36.675 mortes em 257.154 casos, a Itália com 32.735 mortes (229.327 casos), a Espanha com 28.678 mortes (235.290 casos) e a França com 28.332 mortes (182.469 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou oficialmente um total de 82.974 casos (três novos entre sábado e domingo), incluindo 4.634 mortes e 78.261 curas.

A Europa totalizava, às 11:00 de hoje, 173.551 mortes para 2.014.969 casos, Estados Unidos e Canadá 103.534 mortes (1.706.291 casos), América Latina e Caribe 39.103 mortes (715.568 casos), Ásia 13.962 mortes (439.229 casos), Médio Oriente 8.762 mortes (335.953 casos), África 3.253 mortes (107.205 casos) e Oceânia 130 mortes (8.466 casos).

Esta avaliação foi realizada com dados recolhidos pela AFP junto de autoridades de saúde e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

